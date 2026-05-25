Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Невеликий короткочасний дощ очікується у вівторок, 26 травня, вдень місцями у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях, у інших регіонах, а вночі скрізь – без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, вдень по всій Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході 17-22°.

В Києві 26 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 26 травня в Києві найвища температура вдень була зафіксована на позначці 32,7° в 2007 р., найнижча вночі 2,7° вище нуля в 1944 р.

У середу, 27 травня, вночі у північних та центральних областях, а вдень по всій Україні місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на сході та північному сході 6-11°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

В Києві 27 травня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.