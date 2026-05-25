Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, що вперше прибула до Києва та мала нагоду власними очима побачити результати нещодавньої масованої атаки РФ на Україну, заявила, що режим Лукашенка також несе за це свою частку відповідальності.

"Росія навмисно намагається зламати людей страхом, темрявою та постійними нічними атаками. Але кожен такий удар викриває справжню суть путінського режиму – режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів. І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", – написала вона у соціальній мережі Х у понеділок.

"Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що це "політично коректно", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний. Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконана: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", – наголосила Тихановська.