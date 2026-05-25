12:15 25.05.2026

Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, що вперше прибула до Києва та мала нагоду власними очима побачити результати нещодавньої масованої атаки РФ на Україну, заявила, що режим Лукашенка також несе за це свою частку відповідальності.

"Росія навмисно намагається зламати людей страхом, темрявою та постійними нічними атаками. Але кожен такий удар викриває справжню суть путінського режиму – режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів. І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", – написала вона у соціальній мережі Х у понеділок.

"Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що це "політично коректно", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний. Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконана: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", – наголосила Тихановська.

09:05 25.05.2026
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

16:26 24.05.2026
Макрон і Лукашенко провели розмову з ініціативи французької сторони, повідомили в Мінську

18:06 23.05.2026
Сім людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

17:12 23.05.2026
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

14:55 23.05.2026
Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

14:45 23.05.2026
Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

15:57 22.05.2026
Сибіга анонсував візит Тихановської до України

17:53 21.05.2026
В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

17:41 04.05.2026
Сибіга обговорив із Тихановською безпекову ситуацію в Білорусі

14:38 30.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

