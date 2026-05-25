ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони
Українські сили до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника, повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.
"Що стосується нашого противника, він отримуватиме все більше і більше глибоких ударів. Думаю, що щонайменше у 2 рази українські удари виростуть до кінця року по території так званої російської федерації", – сказав він у відео, що оприлюднив у Facebook у понеділок.
В той же час, як зазначив Стерненко, у РФ є серйозні економічні проблеми, є проблеми по суспільних настроях населення. "Навіть у глибоко зацензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз вперше після початку повномасштабного вторгнення не підтримують, не задоволені поточною ситуацією більше, аніж підтримують і задоволені. Це дуже показово", – наголосив Стерненко.
За його словами, невдоволення додає росіянам блокування інтернету і соціальних мереж. "Тут російська влада нам тільки допомогла", – зазначив він.