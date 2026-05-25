ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Українські сили до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника, повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

"Що стосується нашого противника, він отримуватиме все більше і більше глибоких ударів. Думаю, що щонайменше у 2 рази українські удари виростуть до кінця року по території так званої російської федерації", – сказав він у відео, що оприлюднив у Facebook у понеділок.

В той же час, як зазначив Стерненко, у РФ є серйозні економічні проблеми, є проблеми по суспільних настроях населення. "Навіть у глибоко зацензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз вперше після початку повномасштабного вторгнення не підтримують, не задоволені поточною ситуацією більше, аніж підтримують і задоволені. Це дуже показово", – наголосив Стерненко.

За його словами, невдоволення додає росіянам блокування інтернету і соціальних мереж. "Тут російська влада нам тільки допомогла", – зазначив він.