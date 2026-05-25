Надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезуть в рідне село, а тещу перепоховають на Личаківському цвинтарі

Фото: Єгор Шуміхін

Надгробок із могили голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника в Люксембурзі перевезуть в його рідне село, а матір його дружини Софії Федак-Мельник перепоховають на Личаківському цвинтарі у Львові, повідомив голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"Я був на її могилі (матері Софію Федак-Мельник – ІФ-У), вона була неподалік могили полковника Мельника і його дружини Софії. Ведуться зараз перемовини про те, щоб і її перепоховати, але у Львові на Личаківському кладовищі, де похована вся родина Федаків. Це питання часу", – сказав Червак агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок після церемонії перепоховання Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

На запитання, що буде з надгробоком із могили Мельника в Люксембурзі (автор український скульптор Григорій Крук – ІФ-У), Червак зазначив, що даний надгробок має важливе історичне і художнє значення.

"Є уже політичне рішення перевезти надгробок, який був у Люксембурзі, в село Воля Якубова (Дрогобицький район, Львівська область) звідки родом Андрій Мельник. Там є музей Андрія Мельника і надгробок буде зберігатися на території музею", – розповів він.

Серед іншого, на уточнення, чи будуть на НВМК якісь згадки про те, що тут вперше був перепохований Мельник, після того, як його поховання перенесуть у майбутній Національний пантеон Героїв, Червак відповів ствердно.

"Так. Очевидно, будуть залишені згадки", – додав він, зазначивши, що це буде унормовано в законі про Пантеон.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

25 травня голову ОУН Мельника та його дружину урочисто перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).