Інтерфакс-Україна
Події
11:35 25.05.2026

Стерненко про армійську реформу: По мобілізації будуть дуже серйозні зміни, залучатимемо більше іноземців

Перший етап армійської реформи, що почнеться у червні, стосуватиметься змін у системі грошового забезпечення, системи контрактів, а також допускатиме можливість демобілізації; другий етап передбачає серйозні зміни у мобілізації, планується залучати більше іноземців на військову службу, повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

"По армійській реформі. Вона буде відбуватися щонайменше у два етапи. Перший етап почнеться у червні. Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З’явиться система контрактів, дійсно з’явиться, а не так як було раніше", – сказав він у відео, що оприлюднив у Facebook у понеділок.

"Мають встановитися, зараз я дуже-дуже обережно кажу, не так щоби строки служби, а можливість демобілізуватися, в порядку черговості в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто раніше почали службу, матимуть першочергове право на демобілізацію", – додав він.

"Це те, що я зараз можу сказати. Насправді там змін буде набагато більше заплановано", – сказав Стерненко.

За його словами, другий етап армійської реформи буде стосуватися змін у мобілізації. "Він почнеться трохи пізніше. (…) По мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Адже для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до того моменту коли все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу", – сказав він.

