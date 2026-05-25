Зеленський присвоїв звання генерал-майора голові Держспецзв'язку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння військового звання генерал-майора голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Олександру Потію.

Відповідний указ №420/2026 розміщений на сайті президента.

25 травня – День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Цього року також відзначається 20-річчя Служби.

Олександр Потій народився 29 квітня 1971 році в Кривому Розі.

З 2020 по 2024 рік працював заступником голови Держспецзв’язку.

15 листопада 2024 був призначений головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Від 29 листопада 2024 року – член Ставки Верховного головнокомандувача.