11:28 25.05.2026

Зеленський присвоїв звання генерал-майора голові Держспецзв'язку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння військового звання генерал-майора голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Олександру Потію.

Відповідний указ №420/2026 розміщений на сайті президента.

25 травня – День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Цього року також відзначається 20-річчя Служби.

Олександр Потій народився 29 квітня 1971 році в Кривому Розі.

З 2020 по 2024 рік працював заступником голови Держспецзв’язку.

15 листопада 2024 був призначений головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Від 29 листопада 2024 року – член Ставки Верховного головнокомандувача.

Теги: #генерал_майор #потій #звання

11:06 25.05.2026
Держспецзв'язку виконуватиме функції у сфері захисту критичної інфраструктури ще рік після закінчення воєнного стану

10:46 25.05.2026
