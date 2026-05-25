ГУР розкрив будову нового російського реактивного ударного БпЛА "ґєрань-4"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові частини та іноземну компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА "ґєрань-4", який Росія почала застосовувати як контрміру проти ефективності українських БпЛА-перехоплювачів.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у межах завершення підготовки до серійного виробництва "ґєрань-4" (до січня 2026 року) перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року противник розпочав їх бойове застосування для ударів по території України.

Зазначається, що для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА "ґєрань-3" противник застосовує планер бензинової "ґєрань-2", але такий досвід показав, що його міцності не достатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше – для маневрування з великим перевантаженням.

За даними розвідки, реактивний БпЛА "ґєрань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі.

Відмічено застосування двох типів турбореактивних двигунів у складі БпЛА "ґєрань-4": це знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА "ґєрань-5" – Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н). Новий планер "ґєрань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція – витримувати значні перевантаження.

"Завдяки цьому "ґєрань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту – до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів. Бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ "оез ппт "алабуґа". Габарити нового планера "ґєрань-4" не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил)", – йдеться у повідомленні.