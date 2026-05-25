Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

Україна уже має дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди), повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Ротердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом", – сказала Верещук після церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в понеділок.

Крім того, вона додала, що мова йде не лише про повернення діячів 20 ст., але різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

На запитання, чи будуть видатні особи, яких перепоховуватимуть на НВМК, в майбутньому повторно перепоховані на Національному пантеоні, вона зазначила, що наразі в планах прийняття закону про Пантеон, який і визначить рамки майбутніх дій: хто там може бути похований, після якого періоду.

Верещук зазначила, що постановами Кабінету міністрів будуть прийматися рішення по кожному окремому діячу.

У свою чергу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров додав, що наразі ведуться роботи по сотні видатних діячів.

В той же час спікери ухилилися від відповіді, чи планується перепоховання Степана Бандери.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 25 травня відбулося перепоховання на НВМК.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).