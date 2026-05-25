Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

Україна зараз тримається разом без внутрішнього розбрату, стала далекобійною та обов’язково буде жити в мирі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду, в Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату і саме тому завдяки своїй єдності тримає свої сильні позиції", – сказав Зеленський під час церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в понеділок.

Президент зазначив, що Мельник "повернувся в Україну, яка не схибить, в Україну лідерську, в Україну, яка стала далекобійною, стала далекоглядною, він повернувся в Україну, яка обов’язково буде жити в мирі".

За словами Зеленського, у Росії немає таких ракет, танків, зла і підлості, які б могли б здолати цю Україну і ідею незалежності.

"Україна проходить через дуже жорстокі удари Росії, через масовані щоденні обстріли, постійні штурми на фронтів, удари по наших прифронтових містах, наших селах. Це щоденне російське зло, але Україна захищає себе і захистить. Україна цілком справедливо відповідає Росії на її удари, цю Україну не зламати", – наголосив він.

Глава держави нагадав, що зараз триває робота над перепохованням інших українських видатних діячів.

"Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому. І багато інших таких українців. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні назавжди будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою, щоб Україна була вільною", – сказав президент.

Він подякував усіх, хто працював над поверненням українських героїв.

"Зараз з Кирилом Будановим та командою Офісу президента, Міністерством закордонних справ, з урядом України і з усіма, хто задійний, ми наповнюємо великим змістом слово, яке часто звучить і має звучати повноцінно. Слово – повага. Повага до українських героїв", – резюмував Зеленський.