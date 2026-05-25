Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Фото: Єгор Шуміхін

Полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія перепоховання відбулася в понеділок зранку.

У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, третій президент України (2004-2010) Віктор Ющенко, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради віцеспікер Олександр Корнієнко, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ексголова УІНП, депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність"), голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак, заступники міністрів, військові, представники громадськості, духовкнства та української історичної спільноти.

"Коли ми повертали в Україну полковника Андрія Мельника і його дружину Софію через Закарпаття та ще пів країни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну. Не було сумнівів, хто є справжнім ворогом для України і хто її друзями, партнерами та братами. І була наша вдячність, наша безумовна вдячність усім, хто своє життя поставив на службу Україні і завдяки якому Україна витримує російські удари і зберігається", – заявив на перепохованні Зеленський.

Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу із відданням усіх належних військових почестей.

Особливим символічним елементом церемонії було внесення до місця поховання землі, привезеної з могили Мельника у Люксембурзі.

Подія стала першим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК.

У суботу, 23 травня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві відбулося центральне заупокійне богослужіння та Чин похорону над останками Мельника та його дружини. Перепоховання мало відбутися у неділю, 24 травня, але через російську масовану ракетно-дронову атаку на Київ воно було перенесено.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху Мельника та його дружини. 21 травня він був доставлений в Україну і 22 травня домовину виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).