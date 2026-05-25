Одна людина дістала поранень через ворожий удар по Павлограду – Дніпропетровська ОВА

18-річний юнак постраждав через удар окупантів по Павлограду, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа

"Одна людина дістала поранень через ворожий удар по Павлограду. Постраждав 18-річний юнак. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – написав Ганжа у Телеграмі у понеділок.

Раніше він повідомив про пошкодження у Павлограді багатоповерхівки через ворожий удар.