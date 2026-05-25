Інтерфакс-Україна
Події
10:35 25.05.2026

Одна людина дістала поранень через ворожий удар по Павлограду – Дніпропетровська ОВА

18-річний юнак постраждав через удар окупантів по Павлограду, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа

"Одна людина дістала поранень через ворожий удар по Павлограду. Постраждав 18-річний юнак. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – написав Ганжа у Телеграмі у понеділок.

Раніше він повідомив про пошкодження у Павлограді багатоповерхівки через ворожий удар.

10:19 25.05.2026
Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

10:05 25.05.2026
Окупанти завдали удару по Павлограду, понівечена багатоповерхівка – Дніпропетровська ОВА

11:11 18.05.2026
Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

10:01 15.05.2026
Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

20:26 13.11.2025
Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

13:07 10.09.2025
В Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр для евакуйованих

15:53 03.06.2025
У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

13:38 27.04.2025
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Павлограді постраждали 18 чоловік

