Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим в Анкарі

Фото: https://x.com/TC_Disisleri/

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Туреччини.

"Наш міністр Хакан Фідан зустрівся в Анкарі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим", – йдеться у повідомленні у Х.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ включно з можливим самітом на рівні лідерів та за умови готовності обох сторін.

Раніше Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі він наголосив, що Україна покладається "на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів.