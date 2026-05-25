10:24 25.05.2026

У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

Фото: ДСНС Києва

Близько 300 об’єктів було пошкоджено в Києві внаслідок російської атаки в ніч на неділю, половина з них – це житлові будинки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 об’єктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей.

"У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно", – повідомив президент.

Загалом від обстрілу в неділю постраждали шість областей України. "Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов’язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", – заявив Зеленський.

Теги: #атака_рф #постраждалі

