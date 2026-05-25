10:15 25.05.2026

Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія Ейріком Крістофферсеном відвідав органи військового управління, окремі десантно-штурмові та штурмові частини, що виконують бойові завдання із відсічі збройній агресії РФ в Південній операційній зоні.

"На фронті генерал Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах", – написав Сирський в Телеграм у понеділок за підсумками візиту.

Він наголосив, що Норвегія є одним із найбільш послідовних та відданих союзників України в час повномасштабної війни щодо надання військової допомоги, виділення коштів для посилення Сил оборони України засобами ППО, БПЛА, боєприпасами тощо.

