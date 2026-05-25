Інтерфакс-Україна
Події
10:05 25.05.2026

Окупанти завдали удару по Павлограду, понівечена багатоповерхівка – Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа повідомив про ворожий удар по Павлограду, де було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок; інформації щодо постраждалих наразі немає.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Спалахнула пожежа. Понівечена багатоповерхівка", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: #павлоград #дніпропетровська_область #удар

18:44 24.05.2026
П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

19:54 20.05.2026
Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

11:11 18.05.2026
Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

10:01 15.05.2026
Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

14:05 13.05.2026
До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

13:17 12.05.2026
Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

18:49 09.05.2026
На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

