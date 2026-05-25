10:05 25.05.2026
Окупанти завдали удару по Павлограду, понівечена багатоповерхівка – Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа повідомив про ворожий удар по Павлограду, де було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок; інформації щодо постраждалих наразі немає.
"Ворог завдав удару по Павлограду. Спалахнула пожежа. Понівечена багатоповерхівка", – написав він у Телеграмі у понеділок.
За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.