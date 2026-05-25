Інтерфакс-Україна
Події
09:43 25.05.2026

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за минулу добу, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Наслідки атак рф за добу: одна людина, на жаль, загинула, ще четверо – постраждали", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як уточнив Григоров, загиблий – 24-річний чоловік, якого було атаковано дроном у цивільному авто у Краснопільській громаді. У Глухівській громаді постраждав 75-річний чоловік; у Миколаївській сільській громаді –55-річний чоловік; у Середино-Будській – 57-річна жінка; у Ворожбянській – 80-річна жінка.

"Майже 90 обстрілів по 43 населених пунктах у 21 громаді області", – повідомив Григоров. Серед пошкоджень нежитлові і адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, автівки, об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога в області тривала 21 годину 17 хвилин.

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 25.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

18:44 24.05.2026
П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

07:58 24.05.2026
Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

08:00 23.05.2026
За добу внаслідок атак РФ на 45 населених пунктів Запорізької області один загиблий і двоє поранених

За добу внаслідок атак РФ на 45 населених пунктів Запорізької області один загиблий і двоє поранених

08:58 22.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей

08:13 22.05.2026
Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

07:35 22.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

Росіяни атакували Запорізьку область, є пошкодження

20:37 21.05.2026
Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

Двоє поліцейських шпиталізовані через атаку дронів на Кільцевій дорозі в Харківській області

09:43 21.05.2026
Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

Одна людина загинула, ще 11 – поранені від обстрілів окупантів на Донеччині – ОВА

08:54 21.05.2026
Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

ОСТАННЄ

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в авто

ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА