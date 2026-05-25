Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за минулу добу, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Наслідки атак рф за добу: одна людина, на жаль, загинула, ще четверо – постраждали", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як уточнив Григоров, загиблий – 24-річний чоловік, якого було атаковано дроном у цивільному авто у Краснопільській громаді. У Глухівській громаді постраждав 75-річний чоловік; у Миколаївській сільській громаді –55-річний чоловік; у Середино-Будській – 57-річна жінка; у Ворожбянській – 80-річна жінка.

"Майже 90 обстрілів по 43 населених пунктах у 21 громаді області", – повідомив Григоров. Серед пошкоджень нежитлові і адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, автівки, об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога в області тривала 21 годину 17 хвилин.