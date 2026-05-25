Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до столиці України з візитом.

"Світлана Тихановська розпочала офіційний візит до Києва. Слідкуйте за оновленнями!" – сказано в її Телеграм.

Тихановську супроводжує її команда. На вокзалі у Києві її зустрічав посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.

Опозиціонерка прибула на запрошення президента України Володимира Зеленського. Раніше її візит анонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тихановська подякувала "Укрзалізниці" "за безпечну та швидку доставку до Києва".

Лідерка білоруської опозиції зазначила, що для неї було важливо розпочати свій візит із вшанування загиблої під час повномасштабної війни РФ білоруської доброволиці Марії Зайцевої.

"Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі. Перше, що я зробила, коли прибула до Києва, це відвідала могилу Марії Зайцевої одразу з поїзда. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі", – сказано в Телеграм Тихановської.

Як повідомляється, Марії було 24 роки. Вона, як і тисячі білорусів, у 2020 році виступила проти насильства в Білорусі. А коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вона приєдналася до білоруських добровольців і стала частиною спільної боротьби проти російського імперіалізму та диктатури.

"Для мене Марія – символ нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні. Вона загинула як героїня, але її ім’я житиме. І наш обов’язок – зробити все, щоб жертва Марії та інших героїв не була марною", – зазначила Тихановська.

Також зазначається, що разом з Тихановською у заходах взяли участь заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі Павло Латушко, керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Валерій Мацкевич.