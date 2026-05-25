Інтерфакс-Україна
Події
09:05 25.05.2026

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

2 хв читати
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва
Фото: https://t.me/tsikhanouskaya/

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до столиці України з візитом.

"Світлана Тихановська розпочала офіційний візит до Києва. Слідкуйте за оновленнями!" – сказано в її Телеграм.

Тихановську супроводжує її команда. На вокзалі у Києві її зустрічав посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.

Опозиціонерка прибула на запрошення президента України Володимира Зеленського. Раніше її візит анонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тихановська подякувала "Укрзалізниці" "за безпечну та швидку доставку до Києва".

Лідерка білоруської опозиції зазначила, що для неї було важливо розпочати свій візит із вшанування загиблої під час повномасштабної війни РФ білоруської доброволиці Марії Зайцевої.

"Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі. Перше, що я зробила, коли прибула до Києва, це відвідала могилу Марії Зайцевої одразу з поїзда. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі", – сказано в Телеграм Тихановської.

Як повідомляється, Марії було 24 роки. Вона, як і тисячі білорусів, у 2020 році виступила проти насильства в Білорусі. А коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вона приєдналася до білоруських добровольців і стала частиною спільної боротьби проти російського імперіалізму та диктатури.

"Для мене Марія – символ нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні. Вона загинула як героїня, але її ім’я житиме. І наш обов’язок – зробити все, щоб жертва Марії та інших героїв не була марною", – зазначила Тихановська.

Також зазначається, що разом з Тихановською у заходах взяли участь заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі Павло Латушко, керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Валерій Мацкевич.

Теги: #київ #візит #тихановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 25.05.2026
Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

07:08 25.05.2026
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

21:03 24.05.2026
Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в авто

ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА