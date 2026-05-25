Інтерфакс-Україна
08:46 25.05.2026

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту області, постраждали 18 людей, у тому числі дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Богодухів постраждали 17 людей: чоловіки 66, 48, 48, 36, 47, 53, 24, 28, 38 років, жінки 48, 51, 68, 33, 46, 42, 34 років і 5-річна дівчинка; у с. Петрівка Шевченківської громади постраждав 44-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм.

 

