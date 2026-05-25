Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про 21 ушпиталеного, які постраждали внаслідок російської масованої атаки в ніч на неділю.

"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – написав він у Телеграм.

За словами мера, всього в Києві постраждали 86 людей і двоє людей загинули.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.