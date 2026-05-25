ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 246 з 262 БпЛА, проте зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 25 травня (з 17:30 24 травня) противник атакував 262 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.