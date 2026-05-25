08:28 25.05.2026

ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 246 з 262 БпЛА, проте зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 25 травня (з 17:30 24 травня) противник атакував 262 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

10:12 24.05.2026
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

08:07 24.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

15:47 23.05.2026
"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

15:42 23.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

09:17 23.05.2026
ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

08:50 23.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

