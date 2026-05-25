Інтерфакс-Україна
Події
08:02 25.05.2026

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, три танка, 47 артсистем, п'ять бронемашин, 1924 БПЛА, а також 304 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб, танків – 11 953 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од, артилерійських систем – 42 687 (+47) од, РСЗВ – 1 802 (+2) од, засоби ППО – 1 396 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од, крилаті ракети – 4 687 (+55) од, кораблі – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од, спеціальна техніка – 4 218 (+2) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

