Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Російські війська на ранок понеділка завдали 753 удари по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 753 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Три людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 28 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Річному, Новоолександрівці, Любицькому, Васильковому, Таврійському, Юрківці, Данилівці, Зірниці, Барвінівці, Ніженці, Оріхову, Новоселівці, Тимошівці, Омельнику, Возжвижівці, Верхній Терсі, Микільському, Широкому, Свободі та Долинці.

Він додав, що 512 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Канівське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівське, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Оріхову, Залізничному та Гуляйпільському, а 210 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.