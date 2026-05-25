07:09 25.05.2026

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом дозволити виїзд за кордон чоловікам у вічі 23-24 роки не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 лютого і станом на 25 листопада вона набрала лише 95 голосів із 25 тис. необхідних.

"Наразі питання крайнього віку стоїть досить гостро, адже хлопець 23-24 років має той же статус на рівні законодавства, що й хлопець 18-22 років. Ця ініціатива може бути контроверсійною в суспільстві, через те що хлопцям, яким зараз 23-24 роки, на момент повномасштабного вторгнення було 20-21 і вони не мали можливості зустрітись з сім'ями закордоном з 2022 року", – йшлося в тексті петиції.

Також автор петиції просив розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою незалежно від віку.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2025 року в Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком, але зазначили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22р не становить.

Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому зазначається, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня 2025 року до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня 2025 року, а до жовтня вона зросла до 1,4-1,8 тис. на тиждень.

24 листопада 2025 року видання "Української правди. Життя" з посиланням на Генеральну інспекцію Прикордонної поліції Румунії повідомило, що за місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в'їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тис. перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Раніше видання також повідомляло, що на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тис. перетинів кордону українцями віком 18-22 роки.

 

