Інтерфакс-Україна
Події
07:08 25.05.2026

Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

1 хв читати
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на ранок понеділка вже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули", – йдеться в Телеграм.

Як повідомляється, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.

 

Теги: #київ #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:03 25.05.2026
Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

23:09 24.05.2026
Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

21:37 24.05.2026
На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

21:03 24.05.2026
Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років набрала лише 95 голосів

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в авто

ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА