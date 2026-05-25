Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС
Станом на ранок понеділка вже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули", – йдеться в Телеграм.
Як повідомляється, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.
Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.