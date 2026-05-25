25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 травня відзначають День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, День Африки, День зниклих безвісти дітей, Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму, Всесвітній день щитовидної залози, День філолога.

Православна церква вшановує День святого Германа, патріарха Константинопольського.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації святкують в Україні 25 травня. Воно запроваджено 29 квітня 2021 року указом президента Зеленського.

Служба є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.

День філолога

25 травня своє професійне свято в Україні святкують філологи. Це свято вчителів та викладачів у сфері мови і літератури, бібліотекарів, лінгвістів, літературознавців, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

Філологи опікуються тією сферою знань, яка вивчає духовну культуру суспільства, на основі змісту, мовного аналізу і стилів текстів, написаних суспільством.

День зниклих безвісти дітей

25 травня від 2002 року у світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Сьогодні проблема зникнення дітей торкається кожної країни світу, зокрема, й України.

Історія цього дня почалася з США. В цей день в 1979 році зник 6-річний школяр Евіан Пейтс. Його шукав весь світ, і справа отримала широкий резонанс, але хлопчика так і не знайшли.

Офіційний символ цього дня — зображення квітки незабудки, а його мета – привернути увагу громадськості до пошуку дітей, котрі зникли безвісти, а також висвітлення проблематики насилля над дітьми.

За даними Національної поліції України, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Але у протилежному випадку існує висока ймовірність того, що дитина стала жертвою насильства чи злочину.

Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму

Відзначається щорічно 25 травня. Цю пам'ятну дату у 2019 році запровадив Європейський Парламент, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя, чинячи опір тоталітарним та авторитарним режимам. Цей день нагадує про героїв, які відстоювали демократію, свободу та права людини, і слугує важливим символом неприпустимості диктатур у сучасному світі.

День Африки

День Африки — це щорічне свято, яке святкують 25 травня. Воно приурочене дню заснуванню Організації Африканської Єдності (ОАЄ), яке відбулося 25 травня 1963 року в Аддіс-Абебі, Ефіопія.

2002 року ОАЄ була перейменована на Африканський Союз, і цей день став символом єдності Африки.

Народилися в цей день:

410 років від дня народження Карло Дольчі (1616–1686), італійського художника доби бароко;

180 років від дня народження Наїма Фрашері (1846–1900), албанського поета, прозаїка, діяча "Албанського національного Відродження";

135 років від дня народження Адальберта Михайловича Eрделі (1891–1955), українського живописця, педагога, культурного діяча, одного з засновників Закарпатської школи живопису;

100 років від дня вбивства (1926) у Парижі Симона Петлюри, Голови Директорії та головного Отамана Армії УНР.

Ще цього дня:

996 - У Києві освячено першу на Руси кам'яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці);

1709 - За наказом Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ:

1771 - У Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу Азова;

1996 - У Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році;

2014 - В Україні обрано президентом України Петра Порошенка.

Церковне свято

Святий Герман Константинопольський

Герман народився в Константинополі близько 634 року. З дитинства він жив у монастирі, де вивчав Святе Письмо. Згодом був поставлений єпископом в місті Кизик, а в 715 році обраний Патріархом Константинопольським.

Святий був твердим супротивником іконоборства. Герман вступив в переписку з папою римським і писав йому про свій спротив імператору. Він також відправив до Риму ряд константинопольських святинь, які зараз зберігаються в особистій папській капелі Сан-Лоренцо поруч з Латеранською базилікою.

Герман був патріархом 14 років і 5 місяців. Помер святий Герман в 740 році, у віці 95 років, і похований в монастирі Хору в Константинополі. Згодом його мощі були перенесені до Франції.

Іменини:

Іван, Інокентій.

З прикмет цього дня:

Червоний схід сонця, що спостерігається вранці 25 травня – від червня до серпня буде сильна посуха. Похмурий ранок у цей день травня – до дощового літа.

