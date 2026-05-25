ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

Росія посилила спроби виправдати агресивну поведінку щодо Європи та залучити партнерів в Азії до гібридного протистояння із Заходом, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Кремль прагне створити ілюзію глобальної коаліції, щоб розмити власну відповідальність за порушення міжнародного права. Всі ці гучні заяви про "нову євразійську безпеку" – спроба знайти підтримку для ведення війни проти України, яка виснажила ресурси росії", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час виступу на слуханнях з євразійської безпеки очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США створюють "азійське НАТО". Він також залякував європейців тезою, що "озброєна боротьба з РФ завжди закінчувалася погано для Європи", і підкреслив, що війна має завершитися "усуненням загроз із західного напрямку на тривалу історичну перспективу". У коментарях представникам медіа він також заявив, що Захід формує "групу нападу на Росію".

"Ці заяви є спробою концептуально переформатувати загарбницьку війну проти України та подати її як перший етап "побудови нового світопорядку". кремль намагається посіяти страх з-поміж європейських еліт, щоб змусити їх відмовитися від підтримки України. Водночас москва маніпулює страхами держав Азії, нав'язуючи їм думку, що тільки росія може захистити їх від "деструктивних дій Заходу", – зазначає Центр.

