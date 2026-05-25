Інтерфакс-Україна
Події
03:03 25.05.2026

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

1 хв читати

Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер патрульних у перші хвилини після ворожої атаки на Київ, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Одними з перших на місця влучань прибули патрульні. Разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та небайдужими громадянами ми допомагали постраждалим: деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, вже 86 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки РФ, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим.

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, противник в ніч на 24 травня (з 18.00 23 травня) "завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1322286940004504

Теги: #рф #нацполіція #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:56 25.05.2026
Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

21:37 24.05.2026
На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

21:03 24.05.2026
Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

19:14 24.05.2026
Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

08:59 24.05.2026
Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

12:59 23.05.2026
Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

08:52 23.05.2026
Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

ВАЖЛИВЕ

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

ОСТАННЄ

На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

Пошкоджено кампус American University Kyiv

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

Трамп заявив, що доручив представникам США не поспішати з ядерною угодою з Іраном

П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА