Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер патрульних у перші хвилини після ворожої атаки на Київ, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Одними з перших на місця влучань прибули патрульні. Разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та небайдужими громадянами ми допомагали постраждалим: деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, вже 86 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки РФ, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим.

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, противник в ніч на 24 травня (з 18.00 23 травня) "завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1322286940004504