Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

Серед російської еліти зростає розчарування Володимиром Путіним через нестабільну ситуацію на фронті та економічний спад у країні, повідомляє The Guardian з посиланням на кілька джерел з оточення російського диктатора.

"Цього року серед еліт безумовно відбулася зміна настроїв… є глибоке розчарування в Путіні", – цитує видання одне з джерел, додаючи, що "зростає відчуття, що насувається якась катастрофа".

За даними видання, рейтинг схвалення Путіна впав до найнижчої точки з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а загальний індекс щастя в Росії у квітні досяг 15-річного мінімуму. Невдоволення посилюється через підвищення податків, зростання інфляції та запровадження жорстких обмежень інтернету, які, за словами джерел видання, викликали "величезну хвилю обурення" в суспільстві.

Водночас видання зазначає, що більшість аналітиків не вважають реальною загрозу державного перевороту. "Розмови про екзистенційну загрозу правлінню Путіна передчасні. Він залишається під контролем", – цитує видання джерело, близьке до Кремля.

Між тим, попри внутрішні проблеми, підхід Путіна до війни не змінився. За даними двох джерел з доступом до президента, він дав близькому оточенню зрозуміти, що Москва нібито може захопити весь Донбас до кінця року.

"Путін зациклений на Донбасі, і він не зупиниться перед цим", – сказав один зі співрозмовників.

Представник української розвідки заявив, що російські генерали переконали Путіна у захопленні Донбасу до кінця року.

"Командування переповнюють сфабриковані повідомлення, стверджуючи, що перемога неминуча", – зазначив він.

Військові аналітики кажуть, що за нинішніх темпів просування Росії на повне захоплення Донбасу можуть знадобитися роки.

За даними видання, ще одним чинником рішучості Путіна стало те, що він втратив віру у здатність президента США Дональда Трампа змусити Київ до територіальних поступок.

Джерела The Guardian зазначають, що в Москві був поширений оптимізм щодо посередництва Трампа, але він "значною мірою зник".

Джерело: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/may/24/there-is-profound-disappointment-in-him-mood-in-russia-turns-against-putin