На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 173 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 173 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів – скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.

На лиманському напрямку українські військові відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони відбивали дев'ять ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 15 поранено; знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районі Тернового.

На гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне. Наразі тривають два боєзіткнення.

На оріхівському напрямку відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Fz6wDmMULufe9FzZxNMW1ndYxuDLoBs4mnt2kBsSegBQBikLVqiFpohQWcUdALaol