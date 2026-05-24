24.05.2026
Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов
Харків. 24 травня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Російські війська знов вдарили по Богодухову, постраждали двоє дорослих і дитина, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 5-річна дівчинка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм.
Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкової атаки російських безпілотників у Богодухові постраждали 13 осіб.
