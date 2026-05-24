Інтерфакс-Україна
23:09 24.05.2026

Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

Харків. 24 травня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Російські війська знов вдарили по Богодухову, постраждали двоє дорослих і дитина, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 5-річна дівчинка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкової атаки російських безпілотників у Богодухові постраждали 13 осіб.

Джерело: https://t.me/synegubov/22217

Теги: #постраждалі #харківська #бпла

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

15:46 24.05.2026
В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

12:33 24.05.2026
У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

08:59 24.05.2026
Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

08:48 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

08:31 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

