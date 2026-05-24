Пошкоджено кампус American University Kyiv
Сьогодні вночі кампус American University Kyiv постраждав внаслідок чергової атаки на Київ, повідомляє пресслужба AUK.
"Пошкодження зазнали будівля університету та прилегла територія. На щастя, серед студентів, викладачів і співробітників постраждалих немає. Для нашої спільноти кампус – це більше, ніж простір для навчання. Це місце ідей, підтримки, розвитку та віри в майбутнє України. Ми вдячні кожному, хто сьогодні поруч з Україною", – повідомляється на сторінці закладу у фейсбук.
Як повідомлялось, в ніч на неділю внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю також пошкоджена будівля Київської школи економіки (KSE).
