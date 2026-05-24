Інтерфакс-Україна
22:21 24.05.2026

Пошкоджено кампус American University Kyiv

Сьогодні вночі кампус American University Kyiv постраждав внаслідок чергової атаки на Київ, повідомляє пресслужба AUK.

"Пошкодження зазнали будівля університету та прилегла територія. На щастя, серед студентів, викладачів і співробітників постраждалих немає. Для нашої спільноти кампус – це більше, ніж простір для навчання. Це місце ідей, підтримки, розвитку та віри в майбутнє України. Ми вдячні кожному, хто сьогодні поруч з Україною", – повідомляється на сторінці закладу у фейсбук.

Як повідомлялось, в ніч на неділю внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю також пошкоджена будівля Київської школи економіки (KSE).

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

21:03 24.05.2026
Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

