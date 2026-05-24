Інтерфакс-Україна
Події
22:19 24.05.2026

Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

1 хв читати
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва зазнали пошкоджень готелі "Україна" та "Дніпро", які входять до холдингу ARS Capital Максима Кріппи.

За попередніми даними, які надали у пресслужбі компанії, вибухова хвиля завдала будівлям серйозних пошкоджень: у готелях вибито десятки віконних та балконних блоків, понівечено фасади, пошкоджено внутрішні приміщення та частину номерного фонду.

У деяких зонах обвалилися елементи оздоблення, пошкоджено стелі, дверні конструкції та інженерні комунікації. Уламки скла й фрагменти фасаду розлетілися по прилеглій території, через що пошкодження отримали автомобілі гостей.

У холдингу зазначили, що на момент атаки персонал та гості готелю дотримувалися правил безпеки й оперативно спустилися в укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв та постраждалих.

Одразу після атаки в готелях організували оперативний штаб реагування, провели перевірку номерів і загальних зон та розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Наразі триває детальна оцінка збитків. За попередньою інформацією, пошкодження мають суттєвий характер і потребуватимуть відновлення фасадних рішень, віконних конструкцій та деяких внутрішніх приміщень.

У холдингу також наголосили, що попри чергову атаку на столицю, готель "Україна" продовжує працювати у штатному режимі настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація, а команда робить усе можливе для збереження комфорту та безпеки гостей.

Теги: #рф #готелі #пошкодження #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

19:14 24.05.2026
Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

17:24 24.05.2026
У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

13:40 24.05.2026
Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

12:36 24.05.2026
Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:50 24.05.2026
Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

ОСТАННЄ

Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

Трамп заявив, що доручив представникам США не поспішати з ядерною угодою з Іраном

П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА