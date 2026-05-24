Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва зазнали пошкоджень готелі "Україна" та "Дніпро", які входять до холдингу ARS Capital Максима Кріппи.

За попередніми даними, які надали у пресслужбі компанії, вибухова хвиля завдала будівлям серйозних пошкоджень: у готелях вибито десятки віконних та балконних блоків, понівечено фасади, пошкоджено внутрішні приміщення та частину номерного фонду.

У деяких зонах обвалилися елементи оздоблення, пошкоджено стелі, дверні конструкції та інженерні комунікації. Уламки скла й фрагменти фасаду розлетілися по прилеглій території, через що пошкодження отримали автомобілі гостей.

У холдингу зазначили, що на момент атаки персонал та гості готелю дотримувалися правил безпеки й оперативно спустилися в укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв та постраждалих.

Одразу після атаки в готелях організували оперативний штаб реагування, провели перевірку номерів і загальних зон та розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Наразі триває детальна оцінка збитків. За попередньою інформацією, пошкодження мають суттєвий характер і потребуватимуть відновлення фасадних рішень, віконних конструкцій та деяких внутрішніх приміщень.

У холдингу також наголосили, що попри чергову атаку на столицю, готель "Україна" продовжує працювати у штатному режимі настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація, а команда робить усе можливе для збереження комфорту та безпеки гостей.