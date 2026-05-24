Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Фото: Ярослав Щербаков

Розбори завалів на місцях ударів російських окупантів по Києву тривали протягом дня, вибиті у навколишніх будинках шибки та вітрини вже до обіду були переважно закриті дерев'яними щитами, у той же час магазини та інші бізнеси у пошкоджених будинках переважно відновили свою роботу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", декілька будівель пошкоджені впритул до головної вулиці міста Хрещатика. У всіх фасадних будівлях по вулиці Грушевського між Європейською площею та Історичним музеєм та в Музейному провулку, а також в їх флігелях вибиті шибки, в середині дня ще велися активні роботи з закриття віконних проємів дерев'яними щитами.

Постраждали, зокрема, будівля готелю "Дніпро", Академії наук України, де містяться, зокрема, Інститут літератури та магазин видавництва Наукова думка", а також Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Також видна відсутність кількох шибок в будівлі Кабінету міністрів України.

Але найбільше постраждала будівля Історичного музею. Крім відсутності скла у більшості вікон, у будівлі вибуховою хвилею винесло двері вхідної групи, частково пошкоджені зовнішнє оздоблення та ліпнина.

На Подолі найбільших руйнувань зазнали історичні житлові будинки в районі перетину вулиць Спаської та Межигірської, частина з яких є пам'ятками архітектури, та особливо будівлі Національного музею "Чорнобиль", на території якого ще тривав розбір завалів. Також вибило частину шибок в будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету.

На проїжджій частині вулиці Межігірської, де лежать трамвайні колії, досі залишається будівельне сміття, стоїть спецтехніка, тому трамваї у цьому районі не ходять: частина маршрутів не працює, частина курсує скороченими маршрутами. На кінцевій зупинці на вулиці Спаській чергує єдиний вагон в очікуванні відкриття руху.

У низці будинків, де вибиті вікна та вітрини, продовжують працювати магазини та кав'ярні, у них чимало відвідувачів, попри те, що на цих же локаціях по сусідству ведуться ремонтні роботи.

Поруч на Контрактовій площі велилюдно і нічого не нагадує на обстріли. На ній розгорнуті тенісні та бадмінтонові корти, діти та підлітки катаються на роликах та грають в рухливі ігри.

Натомість на Лук'янівській площі та навколо усі торговельні точки закриті. Рятувальники продовжують гасіння на попелищі ринкових рядів, за дійством спостерігають багато киян та гостей міста, які знімають те, що відбувається, на телефони. Серед них є власники бізнесів, які втратили торговельні місця на цьому ринку, вони обговорюють втрати між собою. Пожежа у торговельному центрі "Квадрат" вже повністю ліквідована, на його попелищі працюють будівельники.

На проїзді між ними, а також на ділянці вулиці Іллєнка навпроти виходу зі станції метро "Лук'янівська" пожежами знищені ділянки тролейбусної контактної мережі. При цьому сама станція метро відновила роботу, але у наземному вестибюлі вибиті більшість шибок.

В одному кварталі від площі російські окупанти поцілили у житлові будинки – цегляні 5- та 8-поверхівки. Ударами знищені кілька квартир на верхніх поверхах. Біля будинків сидять люди з пожитками, які змогли винести з пошкоджених осель, в самих будинках працюють рятувальні бригади. Біля 8-поверхового будинку в наметі розгорнуто волонтерський штаб допомоги мешканцям, біля нього досить велилюдно. На вул.Дегтярівській ударом знищено кілька дерев і трамвайна контактна мережа. Навколо обох будинків видно кілька потрощених автівок.

На місці удару дрону по 24-поверховому будинку у Солом'янському районі все спокійно. Територія навколо будинку все що огороджена, але навколо гуляють люди. Ударом знищена одна квартира, у сусідній вибито всі вікна і вірогідно пошкоджено перекриття. У дворі видно дві пошкоджені автівки та решки будівельного сміття. Навколишні магазини та салони краси працюють, наче нічого не сталося.

Ударом по двоповерховому гуртожитку в Дарницькому районі Києва з будівлі зірвало металеву покрівлю, її разом з уламками дерев'яних перекриттів, а також кухонного приладдя та іншого майна мешканців розкидало на 20 метрів навколо. Мешканці виносять вціліле майно на подвір'я та вантажать його у фургони, обговорюючи переїзд у тимчасове житло. Проте частина приміщень вціліли, жителі закрили вибиті шибки дошками та ведуть ремонтні роботи. У сусідніх також будівлях, також двоповерхових, напозір пошкоджені були лише вікна. Навколо будівель видно кілька знищених та пошкоджених автівок.

Як повідомлялося, двоє людей загинули та ще 78 постраждали внаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч на неділю. Психологи ДСНС надали допомогу вже 247 громадянам.

Удари були зафіксовані по понад 40 локаціях. Житло пошкоджене у семи з десяти адміністративних районів столиці.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних, наукових та освітніх установ Києва внаслідок масованого ракетно-дронового удару Росії в ніч проти 24 травня. Зокрема, внаслідок ударів РФ пошкоджено Національний художній музей України, Український дім, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ. Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), Національна музична академія України, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка, Національна філармонія України, Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого та Мала опера в Києві.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 40% експонатів Національного музею "Чорнобиль" внаслідок удару були безповоротно втрачені.