Інтерфакс-Україна
Події
22:02 24.05.2026

Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

Уже 86 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки РФ, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим, повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Сьогодні 86 киян постраждали, у тому числі 3 дитини. Двоє загиблих", – написав він у Телеграм.

За словами Ткаченко, за кількістю локацій з пошкодженнями нинішня атака стала найбільшою серед тих, які здійснила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

він зазначив, що протягом дня на майже 50-ти локаціях працюють тисячі рятувальників, працівників міських, районних служб та волонтерів.

Начальник МВА наголосив, що найближчими днями вся соціальна та інженерна складова районних установ буде зосереджена на ліквідації наслідків та організації допомоги людям.

"Ураховуючи масштаб атаки, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим. Всі ці питання на постійному контролі посадовців та РДА", – підкреслив Ткаченко.

 

