На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

У Київській області 11 людей постраждали та пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Загалом внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них одна дитина. Дівчинці менше року, найстаршому з постраждалих 99 – він вдруге проживає війну через окупантів. Двоє людей загинули", – написав він у Телеграм.

Калашник зазначив, що в ніч на 24 травня Київщина знову пережила одну з наймасованіших комбінованих атак за останній час. Росія била по мирних містах і селах ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

За його словами, станом на вечір неділі у області пошкоджено 110 об'єктів. Серед них 49 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, 40 транспортних засобів, складські та логістичні приміщення, промислове підприємство, заклади освіти, культури та медицини.

Він зазначив, що у Вишгородському районі пошкоджена багатоповерхівка. В одній із квартир російським дроном зруйновано стіну дитячої спальні. У сусідній квартирі така сама картина: понівечена дитяча кімната, пошкоджені стіни.

Калашник додав, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.

У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, амбулаторія, заклад культури та автомобілі. Постраждали шестеро людей.

У Бучанському районі пошкоджені житлові будинки, складські та логістичні приміщення, транспорт. Одна людина загинула, ще одна травмована.

В Обухівському районі загинула людина, ще двоє постраждали, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки.

Також наслідки атак зафіксовані у Білоцерківському, Броварському та Бориспільському районах.

"На місцях продовжують працювати комунальники, аварійні бригади, представники місцевої влади. Допомагаємо людям, фіксуємо наслідки та робимо все необхідне для ліквідації наслідків ворожої атаки", – розповів глава ОВА.