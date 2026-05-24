Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії, станом на вечір неділі триває демонтаж небезпечних конструкцій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що зросла кількість поранених. Зокрема, лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з них троє дітей.

Також поліцейські столиці прийняли вже більше 540 заяв про пошкоджене майно.