21:03 24.05.2026

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії, станом на вечір неділі триває демонтаж небезпечних конструкцій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що зросла кількість поранених. Зокрема, лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з них троє дітей.

Також поліцейські столиці прийняли вже більше 540 заяв про пошкоджене майно.

 

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

13:08 24.05.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

12:33 24.05.2026
У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

08:59 24.05.2026
Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

