Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

"Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам'ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.