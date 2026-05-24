Інтерфакс-Україна
Події
20:59 24.05.2026

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам'ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.

 

12:08 24.05.2026
Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

11:01 24.05.2026
Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

07:17 24.05.2026
Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

06:50 24.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців – Генштаб

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

11:23 21.05.2026
РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

11:30 18.05.2026
Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

17:53 15.05.2026
Уроки ядерних аварій: як сучасна інженерія вчиться захищати майбутнє

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

14:27 15.05.2026
У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

