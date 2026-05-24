Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних, наукових та освітніх установ Києва внаслідок масованого ракетно-дронового удару Росії в ніч проти 24 травня, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Російська Федерація систематично веде війну не лише проти українського народу, але й проти української культури, історичної пам'яті та світової культурної спадщини. Російський агресор свідомо намагається стерти українську ідентичність, підтвердженням чого є суттєві руйнування та пошкодження провідних інституцій культури, науки та освіти", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, внаслідок ударів РФ пошкоджено Національний художній музей України, Український дім, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ. Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), Національна музична академія України, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка, Національна філармонія України, Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого та Мала опера в Києві.

"Абсолютним проявом варварства, що переходить межу людської моралі, став руйнівний удар по Національному музею "Чорнобиль". Російські терористи знищили безцінні історичні свідчення та артефакти найбільшої техногенної катастрофи XX століття всього за місяць після того, як музей було модернізовано до 40-х роковин трагедії", – зазначили в міністерстві.

У МЗС додали, що абсолютним цинізмом є удар Росії по музею невдовзі після ухвалення у квітні 2026 року рішення 224-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки".

У пресслужбі додали, що Росія вже знищила або пошкодила 1 783 об'єкти культурної спадщини та 2 540 об'єктів культурної інфраструктури по всій Україні.

"Держава-терорист вкотре відкрито продемонструвала світові свою зневагу до міжнародного права, людської пам'яті та світових інституцій. Це не супутні втрати війни – це свідома, системна державна політика РФ, яка має всі ознаки культурного геноциду українського народу", – наголосили в МЗС.

У МЗС закликали ЮНЕСКО надати публічну та принципову оцінку російській атаці на Київ і ніч на 24 травня 2026 року та її наслідкам для культурної, освітньої і наукової сфери України.

Також сприяти фіксації та документуванню пошкоджень культурних і освітніх об'єктів, посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини та підтримки постраждалих установ та розглянути питання посилення відповідальності РФ за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів.

"Ми закликаємо Генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени Організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, жорсткі механізми та процедури для примусу РФ до зупинення терору. Держава, яка нищить світову спадщину, не має права перебувати у цивілізованих міжнародних інституціях. Як свідчить історія, політика умиротворення агресорів лише заохочує їх до нових злочинів, у тому числі, проти культури", – підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.