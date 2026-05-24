20:01 24.05.2026

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

Фото: https://od.npu.gov.ua/

В Одесі у Приморському районі вибухнув автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. СБУ розслідує справу як теракт, повідомляє поліція Одеської області та Управління СБ України в Одеській області.

Як повідомляють в поліції, повідомлення про вибух автомобіля "Volkswagen" на вулиці Університетській надійшло на спецлінію 102 пізно ввечері 23 травня.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху постраждало двоє людей, які перебували в салоні транспортного засобу. Їм надається необхідна медична допомога.

Управління СБУ 24 травня повідомило, що Служба безпеки кваліфікує вибух автомобіля у Приморському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

СБУ спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її вчинення.

 

 

