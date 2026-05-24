Інтерфакс-Україна
Події
19:14 24.05.2026

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

1 хв читати
Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій
Фото: https://x.com/coe/

Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій, вважає генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Останні масовані удари Росії по Києву знаменують собою чергову серйозну ескалацію війни. Повідомлення про використання ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, попри віддаленість сьогодні миру українці повинні знати, що перспективу справедливого миру не можна зруйнувати залякуванням чи силою.

"Стійкий мир не можна будувати безкарно. Підзвітність має бути частиною будь-якого майбутнього врегулювання. У цьому відношенні нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи з розслідування злочину агресії, яке підтримали 36 країн та ЄС, є важливим кроком", – підкреслив Берсе.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

 

Теги: #ескалація #рє #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 23.05.2026
Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

23:47 22.05.2026
Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

19:23 22.05.2026
Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

13:14 22.05.2026
Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

Міноборони України: Офіційно зафіксовано понад 13,3 тис. випадків використання Росією хімічних речовин на полі бою

19:32 19.04.2026
Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

02:43 27.02.2026
В Афганістані пролунали вибухи на тлі ескалації після ударів по Пакистану - ЗМІ

В Афганістані пролунали вибухи на тлі ескалації після ударів по Пакистану - ЗМІ

15:43 09.01.2026
Росія знову ескалює конфлікт, в той час як Україна, США та Європа виступають за мир – Мерц

Росія знову ескалює конфлікт, в той час як Україна, США та Європа виступають за мир – Мерц

15:43 11.09.2025
Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

18:16 07.09.2025
Україна та Канада обговорили ескалацію терору з боку Росії та посилення тиску на неї

Україна та Канада обговорили ескалацію терору з боку Росії та посилення тиску на неї

ВАЖЛИВЕ

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

ОСТАННЄ

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

Трамп заявив, що доручив представникам США не поспішати з ядерною угодою з Іраном

П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Трамп називає переговорний процес з Іраном конструктивним

Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один вихід/вхід тимчасово зачинений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА