Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

Фото: https://x.com/coe/

Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій, вважає генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Останні масовані удари Росії по Києву знаменують собою чергову серйозну ескалацію війни. Повідомлення про використання ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, попри віддаленість сьогодні миру українці повинні знати, що перспективу справедливого миру не можна зруйнувати залякуванням чи силою.

"Стійкий мир не можна будувати безкарно. Підзвітність має бути частиною будь-якого майбутнього врегулювання. У цьому відношенні нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи з розслідування злочину агресії, яке підтримали 36 країн та ЄС, є важливим кроком", – підкреслив Берсе.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.