18:55 24.05.2026

Трамп заявив, що доручив представникам США не поспішати з ядерною угодою з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив американським представникам на переговорах з Іраном не поспішати з укладенням ядерної угоди.

"Переговори йдуть упорядковано та конструктивно, і я повідомив своїх представників не поспішати з угодою, поки час на нашому боці", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив експрезидента США Барака Обаму в укладенні з Іраном "однієї з найгірших (ядерних) угод". Він назвав її "прямим шляхом" до розробки Іраном ядерної зброї.

Також Трамп наголосив, що "блокада залишатиметься чинною, доки не буде досягнуто, засвідчено та підписано угоду".

"Обидві сторони повинні не поспішати та зробити все правильно. Помилок бути не може! Наші відносини з Іраном стають набагато професійнішими та продуктивнішими. Однак вони повинні розуміти, що не можуть розробляти чи закуповувати ядерну зброю чи бомбу", – зазначив він.

Він висловив також подяку країнам Близького Сходу за їхню підтримку та співпрацю, яка буде ще більше зміцнена та посилена завдяки їхньому приєднанню до країн історичних Авраамських угод.

"І, хто знає, можливо, Ісламська Республіка Іран також захоче приєднатися!", – резюмував американський президент.

