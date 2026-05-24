Інтерфакс-Україна
18:44 24.05.2026

П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

Фото: Нацполіція

Російські війська в неділю атакували два райони Дніпропетровської області, постраждали п’ятеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Постраждали п’ятеро людей. Майже 20 разів ворог атакував два райони області авіабомбою, артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській громаді. Понівечені адмінбудівля, культова споруда, багатоквартирні та приватні будинки. Поранень дістали четверо людей.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки і інфраструктура. Поранений чоловік.

