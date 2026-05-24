Інтерфакс-Україна
Події
18:20 24.05.2026

Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зобов’язати київського міського голову Віталія Кличка прозвітував про свою роботу перед територіальною громадою набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 9 квітня і станом на 24 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Київський міський голова, в порушення вимог частини сьомої статті 42 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" не прозвітував про свою роботу перед територіальною громадою у 2025 році під час проведення відкритої зустрічі у спосіб, що дає змогу жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції", – йдеться в тексті петиції.

Зважаючи на це, автор петиції вимагає від Київради вжити невідкладних дій для усунення даного порушення і зобов’язати київського міського голову прозвітувати у місячний термін з дотриманням вимог законодавства, зокрема заздалегідь анонсувати подію і не пізніше, ніж за 7 днів до неї оприлюднити тестову версію звіту для ознайомлення.

