Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив українським місіям при міжнародних організаціях вимагати термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки і постійної ради ОБСЄ у зв’язку з ракетним ударом Росії по Києву.

"Я доручив усім нашим місіям при міжнародних організаціях повною мірою використовувати багатосторонній інструментарій у відповідь на вчорашній варварський ракетний удар Росії по Києву. ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що Україна негайно вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

"Путін намагається залякати Україну, нападаючи на цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критично важливу інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети з розвідувальною ракетною системою проти мирних міст", – наголосив міністр.

За його словами, все це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти.

"Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру", – підкреслив глава МЗС.