18:15 24.05.2026

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив українським місіям при міжнародних організаціях вимагати термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки і постійної ради ОБСЄ у зв’язку з ракетним ударом Росії по Києву.

"Я доручив усім нашим місіям при міжнародних організаціях повною мірою використовувати багатосторонній інструментарій у відповідь на вчорашній варварський ракетний удар Росії по Києву. ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що Україна негайно вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

"Путін намагається залякати Україну, нападаючи на цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критично важливу інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети з розвідувальною ракетною системою проти мирних міст", – наголосив міністр.

За його словами, все це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти.

"Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру", – підкреслив глава МЗС.

17:51 24.05.2026
Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

17:14 24.05.2026
Уже 81 постраждалий у Києві, серед них троє дітей – Кличко

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

16:15 24.05.2026
Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

15:57 24.05.2026
Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

15:46 24.05.2026
В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

13:08 24.05.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

