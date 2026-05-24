Інтерфакс-Україна
Події
17:58 24.05.2026

Трамп називає переговорний процес з Іраном конструктивним

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп назвав переговорний процес з Іраном конструктивним та організованим.

"Переговори тривають і проходять організовано та конструктивно", – написав він у соціальній мережі Truth Social.

На думку Трампа, "відносини з Іраном стають більш професійними та продуктивними".

Президент США також заявив, що попросив своїх переговірників не поспішати з узгодженням меморандуму з Іраном, оскільки важливо якісно виконати цю роботу.

"Я попросив моїх представників не поспішати з угодою, оскільки час – на нашому боці", – написав він.

Трамп підкреслив, що морська блокада Ірану збережеться до підписання меморандуму.

"Обидві сторони повинні уникати поспіху і узгодити правильну угоду. Немає права на помилку", – додав він.

Трамп вкотре зазначив, що Ірану "потрібно зрозуміти, що вони ніколи не повинні отримати ядерну зброю".

