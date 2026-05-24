Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

Основну частину руйнувань під час російської атаки по Україні, зокрема Києву, в ніч на 24 травня спричинили ракети, вважає радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Основну частину збитків знову завдали ракети. На жаль, ракет було занадто багато для наших ресурсів ППО", – написав він у соцмережі Facebook.

За його словами, під час атаки Сили оборони продемонстрували кращі результати зі знищення дронів типу "Шахед", ніж у середньому за останні пів року.

Експерт також зазначив, що цього разу частка перехоплювачів перевищила 40% від усіх збитих російських ракет, що свідчить про позитивну динаміку роботи Міноборони та Сил оборони України за останні місяці.

За оцінкою Бескрестнова, російські війська знову застосували тактику масованого запуску "Шахедів" одними маршрутами для перевантаження систем ППО. Крім того, у невеликій кількості для атаки на Київ з півночі використовувалися реактивні дрони "Герань-3" та "Герань-4".

Водночас, за його словами, технологічно чи тактично нових рішень у цій атаці РФ не застосовувала.

"Я вважаю, що цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту. Наприклад, завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія командування Сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва", – написав радник міністра оборони.