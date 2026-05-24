У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

У Херсоні дві людини загинули у неділю через агресію росіян.

"Близько 10:40 внаслідок російського обстрілу Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік", – написав очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Телеграмі.

Пізніше стало відомо про загибель ще одного чоловіка внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона. "Поранення, несумісні з життям, дістав 69-річний херсонець", – повідомив Прокудін.