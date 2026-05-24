Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один вихід/вхід тимчасово зачинений

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка.

"Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений", – повідомив Київський метрополітен у Телеграмі в неділю.

Як повідомлялось, станцію "Лук’янівська" тимчасово зачинили для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю після російського масованого обстрілу.