Інтерфакс-Україна
Події
17:04 24.05.2026

Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один вихід/вхід тимчасово зачинений

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка.

"Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений", – повідомив Київський метрополітен у Телеграмі в неділю.

Як повідомлялось, станцію "Лук’янівська" тимчасово зачинили для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю після російського масованого обстрілу.

15:51 24.05.2026
У Києві вестибюль №3 станції метро "Хрещатик" відновив роботу, "Лук'янівська" залишається зачиненою

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

13:51 19.05.2026
У Києві хочуть перейменувати станцію метро на честь Василя Стуса

18:58 15.05.2026
Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

16:26 11.05.2026
Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

10:19 04.05.2026
Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

14:56 19.02.2026
Відновлено роботу другого виходу зі станції метро "Лук’янівська" у Києві

09:02 21.07.2025
Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів

13:12 13.02.2025
McDonald's відновив роботу ресторану біля метро "Лук’янівська" в Києві

13:10 18.01.2025
Станція метро "Лук’янівська" в Києві відновила роботу після ракетного обстрілу

