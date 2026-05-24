Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

До 78 людей зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки на Київ, дві людини загинули, повідомила Держслужба з НС оновлену інформацію.

"Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Наразі психологи ДСНС надали допомогу вже 247 громадянам", – йдеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.

Раніше повідомлялось про 77 постраждалих. Керівник Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що від російської атаки в ніч на неділю у Києві загинули дві жінки.