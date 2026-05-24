Інтерфакс-Україна
Події
16:37 24.05.2026

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС
Фото: ДСНС

До 78 людей зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки на Київ, дві людини загинули, повідомила Держслужба з НС оновлену інформацію.

"Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Наразі психологи ДСНС надали допомогу вже 247 громадянам", – йдеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.

Раніше повідомлялось про 77 постраждалих. Керівник Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що від російської атаки в ніч на неділю у Києві загинули дві жінки.

Теги: #київ #аварійно_рятувальні_роботи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

13:08 24.05.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

12:33 24.05.2026
У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

08:55 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

08:48 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

08:42 24.05.2026
Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

08:31 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

Пасажиропотік через кордон України за тиждень зріс на 2,3%

Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

У Києві вестибюль №3 станції метро "Хрещатик" відновив роботу, "Лук'янівська" залишається зачиненою

В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

Мудра після атаки РФ закликала передати Україні російські активи та прискорити створення спецтрибуналу

Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА