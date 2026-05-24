16:15 24.05.2026

Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України
Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан рішуче засудила удар РФ по цивільних цілях в Україні.

"Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України", – написала вона в соцмережі Х у неділю.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя. Зруйновані будинки, розбиті сім’ї, вбиті та поранені невинні люди – це неприйнятно", – додала Орбан.

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

15:57 24.05.2026
Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

15:46 24.05.2026
В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

15:38 24.05.2026
Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

14:51 24.05.2026
Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

13:48 24.05.2026
Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

13:28 24.05.2026
Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

13:02 24.05.2026
Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

10:27 22.05.2026
Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини, домовилися провести другий раунд консультацій щодо нацменшин наступного тижня

