Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан рішуче засудила удар РФ по цивільних цілях в Україні.

"Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України", – написала вона в соцмережі Х у неділю.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя. Зруйновані будинки, розбиті сім’ї, вбиті та поранені невинні люди – це неприйнятно", – додала Орбан.